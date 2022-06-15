Генпрокурор та прокурор Гаазького суду: подробиці візиту у Харків

Очільник обласної прокуратури спільно з Генпрокурором та прокурором Гаазького суду оглянули місця воєнних злочинів країни-агресора у Харкові.

Напередодні, 14 червня, Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та харківські прокурори оглянули місця воєнних злочинів рф у Харкові.

Прокурори обстежили найбільш постраждалий район міста – Північну Салтівку. Також було оглянуто Шевченківський район, де 26 травня загинуло 9 осіб та 17 отримали поранення. Того дня російські військові позбавили життя 5-місячного немовля, яке загинуло на руках свого батька. Дитину відкинуло на дах будинку. Мати загиблого хлопчика отримала поранення.

За час російського вторгнення в Харкові та області загинули вже 760 цивільних, поранено більше 1000. Зруйновано понад 4000 об’єктів, з яких майже 2500 – багатоповерхівки.

Агентство Телевидения Новости