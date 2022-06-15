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Виніс з роботи дефіцитний товар: у Харкові судитимуть працівника держпідприємства

Виніс з роботи дефіцитний товар: у Харкові судитимуть працівника держпідприємства

На Харківщині поліцейські викрили працівника державного підприємства у крадіжці грошей та скретч-карти на придбання бензинуСвоїми діями чоловік завдав установі матеріальну шкоду у розмірі більше 11 тисяч гривень.Задокументували злочинну діяльність 51-річного чоловіка працівники карного розшуку Лозівського районного відділу поліції Харківської області.Оперативники встановили, що працівник державного підприємства викрав гроші та скретч-карти на придбання бензину на 340 літрів.Загальна сума матеріального збитку становить більше 11 тисяч гривень.За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину та за погодженням прокурора Лозівської окружної прокуратури обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Агентство Телевидения Новости

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