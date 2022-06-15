Кількість поранених окупантів росте: в Бєлгороді додатково залучають медичних працівників з інших регіонів росії

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 15 червня. 112 доба війни.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога і далі зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, недопущенні виходу наших військ на Державний кордон України на північ від Харкова.

На Слов’янському напрямку основні зусилля агресор зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ. Ворог безуспішно вів штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля. Противник намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Долина. Українські воїни дали рішучу відсіч та змусили окупантів відійти.

За наявною інформацією, в місті Бєлгород та області здійснюється додаткове залучення медичних працівників з інших регіонів російської федерації для роботи з пораненими військовослужбовцями. Все це свідчить про значні втрати російських окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости