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«Захист України – захист усього світу»: глава Пентагону Остін та генерал Міллі

«Захист України – захист усього світу»: глава Пентагону Остін та генерал Міллі

«Захист України – захист усього світу»: що сказали глава Пентагону Остін та генерал Міллі після засідання Контактної групи з оборони України

● Для світу має значення, що станеться далі в Україні. Україна – під загрозою, і ми продовжуємо підтримувати її, як свого союзника. Але також під загрозою зараз і світовий порядок.

● Від початку вторгнення росії міжнародна спільнота допомагає Україні захистити себе. Цей вплив вже відчутний: росія не просувається і не може досягти успіхів через те, що боїться українського спротиву. 

● У кінці цього місяця ми передамо Україні реактивні системи залпового вогню та боєприпаси для них. Також ми проведемо навчання для ЗСУ. 

● Ми зібралися на захист України, але насправді – це захист усього світу. Разом ми будемо рухатися далі і координуватимемо дії разом із партнерами та союзниками для того, щоби підтримати українців.

Источник: https://t.me/spravdi/10822

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