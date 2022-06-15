Розбирати завали в зруйнованій школі на Салтівці харківським рятувальникам допомагають колеги з Канади

Харківська спеціалізована школа № 17 з поглибленим вивченням іноземних мов на Салтівці. До війни тут навчалися близько 1300 учнів. На початку березня в навчальний заклад влучив перший російський снаряд. А 2 червня окупанти нанесли ракетний удар, що перетворив 50% будівлі на руїни. Під час цього обстрілу загинула 71-річна жінка, яка прийшла в укриття у школу на ніч. Сторож отримав поранення. На території школи зараз проводяться аварійно-рятувальні роботи: українським спеціалістам ДСНС допомагають колеги з канадської міжнародної рятувальної організації.

Євген Василенко, речник ДСНС Харківської області

Тиждень тому до робіт були долучені наші колеги з Канади, з організації CIRO. Вони допомагають в розбиранні завалів, зокрема працюють на багатоповерхових житлових будинках, а також на будинках соціальної сфери та зруйнованих об’єктах з масовим перебуванням людей.

Канадські рятувальники вперше працюють в іншій країні під час бойових дій. Основна спеціалізація команди – технічно-пошукові роботи. Раніше виїжджали за кордон для допомоги у ліквідації наслідків повеней та землетрусів, шукали людей під завалами за допомогою спецтехніки.

Марсель Щур, керівник канадської рятувальної команди CIRO

Працювали на окупованих територіях та в Харкові на Салтівці. Там в основному зараз проводяться роботи зі стабілізації конструкцій і плит, які нависають. Тобто ми працюємо зараз на висоті з командою. Дуже багато бачимо руйнацій. Кілька днів тому викликали піротехніків, знаходили розтяжки. Звісно небезпечно, роботи багато. Це не відрізняється від того, коли працюєш при землетрусі. Єдине що… так, «прилітає». Але це основи твоєї роботи. Ти просто зранку прокидаєшся, збираєшся, ідеш и виконуєш свою роботу. Просто ще один день в полі, нічого нового.

Під завалами української школи канадські рятувальники шукають фрагменти російських снарядів.

Каел Потер, медик канадської рятувальної команди CIRO

В команді я – медик, зараз допомагаю харківських рятувальників шукати фрагменти снарядів, які зруйнували школу. Моя робота – допомагати іншим.

Разом із рятувальниками працюють прокурори – документують злочини російських військових.

Олександр Глєбов, прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова

Проводяться слідчі дії, а саме протокол огляду місця події, тривають роботи з розбирання завалів. Є чітке розуміння, що пошкодження які ми бачимо, а саме центральний вхід школи та два поверхи повністю зруйновані. Ми шукаємо чітко із маркуванням, щоб визначити, яким снарядом було зроблено постріл. Відповідно встановлюємо напрямок. З уламків зрозуміло, що це 220 мм – це 300 або 500 мм. Більш детально можуть спеціалісти-вибухотехніки розповісти. Працюють спеціалісти, працює кран, працює трактор. З тієї сторони є бульдозер і пожежні машини. Ми працюємо із спеціалістами ДСНС та вибухотехніками.

Усі вилучені фрагменти снарядів будуть направлені на вибухотехнічну, а потім на військову експертизу.





Агентство Телевидения Новости