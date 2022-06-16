Депутати облради зберуться на сесію, яку не змогли провести через війну

Голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко підписала розпорядження про скликання чергової XII сесії

Пленарне засідання відбудеться в режимі відеоконференції. Інформацію про дату та час проведення пленарного засідання буде доведено до відома депутатів окремими засобами зв’язку

У порядку денному -майже півсотні питань, які стосуються керування комунальними підприємствами, зокрема медичними, бюджету, функціонування обласних программ. Зокрема, це ті питання, які депутати повинні були розглянути на сессії 24 лютого, але війна цього не дозволила. Серед нових питань – перейменування “Харьківського академитичного російського драматичного театра ім. Пушкіна”

Дати та час проведення сесії не повідомляється.

Агентство Телевидения Новости