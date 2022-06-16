За ініціативи СБУ на Харківщині арештовано активи російських компаній на 40 млн грн

Йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.Два з цих підприємств пов’язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в росії підтримує збройну агресію проти України.

Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні. За рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній. Наразі триває передача їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

СБУ продовжує досліджувати всі обставини роботи цих підприємств у рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинених у великих розмірах). Заходи з викриття проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости