Житель Харківської області зберігав більше кілограма тротилу та набої

За місцем мешкання 58-річний чоловік зберігав набої та 6 тротилових шашок вагою 200 грамів кожна. Боєприпаси вилучені і направлені на експертне дослідження.

Слідчі відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Під час слідчих заходів поліцейські отримали інформацію про те, що мешканець Харківської області вдома зберігає боєприпаси.

В ході обшуку оселі 58-річного жителя Зміївського району правоохоронці вилучили набої калібру 5,45 та 7,62 мм, предмети, схожі на розривні кулі і 6 тротилових шашок.

Речові докази вилучені і направлені на експертне дослідження.

Слідчим вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу та повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости