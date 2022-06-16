Завершено ремонт високовольтної підстанції «ХФТІ» у П’ятихатках

У П’ятихатках енергетики у повному обсязі відновили працездатність високовольтної підстанції «ХФТІ».

Унаслідок інтенсивних обстрілів з боку російських агресорів обладнання енергооб’єкта отримало сильні пошкодження. Частина устаткування через вогневе ураження була знищена вщент.

Підстанція відіграє ключову роль у електропостачанні селища П’ятихатки, онкоцентру, Харківського фізико-технічного інституту та комунальної інфраструктури міста. Тому гостро постало питання якнайшвидше відремонтувати розбите обладнання та відновити нормальну схему живлення півночі Харкова.

За словами спеціалістів центральної служби підстанцій «Харківобленерго», обсяги робіт були настільки великими, що привести до ладу розтрощене устаткування вдалося протягом півтора місяця.

Агентство Телевидения Новости