У Харкові розповсюджують фейк про спалах холери

У мережі Інтернет поширюється фейк про можливий спалах холери у Харкові через «холерну паличку» у воді.

Про це сьогодні, 16 червня, повідомили у КП «Харківводоканал».За інформацією підприємства, таке повідомлення вже поширювалося у пабліках та чатах різних міст. У них говориться, що чистити зуби та мити фрукти та овочі необхідно виключно кип’яченою водою.«Ця інформація, швидше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення. У Харкові якість питної води щодня контролюється показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки. Відхилень від вимог Державних санітарних правил та норм немає, водопровідна вода цілком безпечна. Закликаємо довіряти лише офіційним джерелам інформації», – зазначили у КП «Харківводоканал».

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