У полон до російських окупантів потрапили громадяни США, які воювали на боці України, повідомляє The Telegraph.

За словами товаришів, які боролися разом з ними, Олександр Дрюке та Енді Хьюн потрапили в полон під час запеклого бою під Харковом на північному сході, 9 червня.

Товариш двох чоловіків, який попросив не називати його імені, повідомив виданню, що вони потрапили в полон після того, як зіткнулися з більш численними силами окупантів. Товариш військовополонених стверджує, що вони зайшли в місто, вважаючи, що його вже звільнено, проте в цей же час окупанти штурмували його.

«Вони (російські окупанти – ред.) приїхали з двома танками Т-72 та кількома БМП-3 (бойовими броньованими машинами) і приблизно 100 піхотинцями. Єдине, що там було, це наш загін із 10 людей», – розповів товариш двох американців.

Загін зайняв оборонні позиції, тим часом Дрюке і Хьюн вистрілили з гранатомета по російському автомобілю, знищивши його.

Це привернуло увагу одного з російських танків, який вистрілив у їхній бік, але промазав.

Згодом танк підірвався на протитанковій міні, яку українські захисники залишили на дорозі. Потім два американці “зникли в тумані битви” і, вважається, були захоплені російськими піхотинцями.

Дрюке та Хьюн — не перші іноземці, які воювали за Україну, а потім потрапили в полон до окупантів.

Агентство Телевидения Новости