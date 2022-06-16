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Докази використання заборонених боєприпасів в Харкові зібрані, – СБУ

Докази використання заборонених боєприпасів в Харкові зібрані, – СБУ

СБУ отримала нові підтвердження, що війська рф застосовують заборонені види боєприпасів при обстрілах Харкова.

Слідчі Служби безпеки здобули їх в ході документування воєнних злочинів російських військових на Північній Салтівці – найбільш постраждалому від ворожих бомбардувань та обстрілів житловому масиві Харкова.

Так, за попередніми висновками експертів, окупанти використовували серед інших і касетні боєприпаси, заборонені у більшості цивілізованих країн світу.

Під час огляду задокументовано руйнування та пошкодження майже всіх будівель на території цього масиву, а це:

 4 дошкільних навчальних заклади,

 2 загальноосвітні школи,

 1 поліклініка,

 2 супермаркета,

 59 багатоквартирних житлових будинків висотою у 9, 12 та 16 поверхів.

Також у ході огляду вилучено численні уламки боєприпасів, які передані на експертизу.Збір і фіксацію доказів воєнних злочинів росіян слідчі СБУ здійснюють у межах багатоепізодного кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).Усі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі для притягнення їх до відповідальності.Досудове розслідування відбувається за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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