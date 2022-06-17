Рух поїздів до станції «Героїв праці» – відновлено

З 17 червня відновлено рух поїздів на ділянці від станції «Академіка Барабашова» до станції «Героїв праці» Салтівської лінії метрополітену.

Станції «Академіка Павлова», «Студентська» та «Героїв праці» знову обслуговують пасажирів, передає офіційні соцмережі “Харківського метрополітену”

Також громадяни можуть використовувати станції у якості укриття. Тож не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та прямуйте у найближче укриття.

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