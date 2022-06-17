На станціях метро харків’янам розкажуть, як правильно поводитися в умовах бойових дій

Курси з безпеки мирних жителів під час бойових дій організовано Департаментом цивільного захисту ХОВА спільно в ГУ ДСНС в Харківській області.

На курсах рятувальники, волонтери, представники Червоного хреста інструктуватимуть мирних жителів, як правильно поводитися під час атак окупантів.

«На курсах слухачі дізнаються, як правильно поводитися під час артобстрілів, як розрізнити «виходи» та «прильоти» і що робити у таких ситуаціях. Також будемо говорити про те, як правильно передавати інформацію правоохоронцям про обстріл або переміщення ворожої техніки, як надати першу медичну допомогу тощо», – зазначив директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол.

▪️Заняття відбудуться на станціях харківського метрополітену 17 червня за таким графіком:

10.00 – ст. імені О. С. Масельського;11.30 – ст. Завод імені Малишева;13.00 – ст. Університет;14.30 – ст. Київська.

Агентство Телевидения Новости