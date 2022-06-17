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Українські військові уразили буксир російського чорноморського флоту

Українські військові уразили буксир російського чорноморського флоту

ВМС ЗС України уразили черговий «аналогов нет» – буксир із ЗРК «ТОР» на борту.

В акваторії Чорного моря було уражено буксир чорноморського флоту «Васілій Бех», під час транспортування ним на острів Зміїний боєприпасів, озброєння та особового складу чорноморського флоту. Навіть наявність на борту зенітно-ракетного комплексу «ТОР» не завадило Військово-Морським Силам України ЗС України демілітаризувати російських загарбників.

Довідково: Побудований на астраханському судноремонтному заводі буксир «Васілій Бех» водотоннажністю 1605 тон був прийнятий до складу чорноморського флоту рф у 2017 році.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченко, у російський буксир влучили ракети Harpoon.

Агентство Телевидения Новости

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