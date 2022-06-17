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Зруйнована ще одна школа, понад 10 будинків, поранено 2 цивільних. Доба на Харківщині

Зруйнована ще одна школа, понад 10 будинків, поранено 2 цивільних. Доба на Харківщині

Протягом минулої доби ворог обстрілював Шевченківський, Новобаварський та Холодногірський райони міста Харкова та населені пункти Харківської області, повідомили в ХОВА.

У Харкові пошкоджені промислові будівлі та будівлі приватного підприємства, жертв і постраждалих немає.

В Харківському районі постраждали приватні домоволодіння в м. Дергачі, горіла господарча споруда та технічна будівля в смт Пісочин.

У Чугуївському районі пошкоджений приватний будинок та гараж в смт Коробочкине, знищено приватний автотранспорт.

Золочів обстріляний касетними боєприпасами, пошкоджено 7 будинків. Жінка 82 років отримала поранення. У с. Морозівка, Ізюмського району, поранений 70-річний чоловік.

Загалом в Харківській області за минулу добу пошкоджено не менше 10 приватних будинків, зруйнована школа та багатоквартирний будинок, 2 цивільних поранені. Це все воєнні злочини російський окупантів!

На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог намагався здійснити розвідку боєм в районі Кочубеївки, але зазнав втрат і відійшов.

В районі Ізюма окупанти намагаються продовжити наступ в напрямку м. Слов’янськ. Наші захисники відбивають усі атаки ворога, завдають йому відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости

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