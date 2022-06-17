Українські військові можуть відновити контрнаступ на захід від Ізюма

Окупантам не вдається здійснити успішні наступальні операції.

Збройні сили України відновили підготовку до контрнаступу на захід від Ізюма. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

За даними ISW, російські війська провели невдалі наступальні операції на північний захід від Слов’янська Донецької області. Окупанти поступово просувалися по території на південний схід від Ізюма на Харківщині, однак атаки виявилися безуспішними.

Російські війська не змогли захопити Долину і відійшли на раніше зайняті позиції. Натомість ЗСУ готуються відновити контрнаступ на захід від Ізюма. Українські захисники обстріляли важку артилерію рф, якою окупанти намагаються просунутися далі.

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