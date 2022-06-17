3 гачки, які використовують компанії для приваблювання та утримання клієнтів

Озирніться, скільки довкола цільової реклами, спеціальних або обмежених у часі пропозицій та знижок у друкованих виданнях, на будівлях та майже на кожному вебсайті. Але які методи є найефективнішими та використовуються найприбутковішими компаніями? На що чекати через декілька років? Розглянемо 3 найпомітніші приклади популярних методів приваблювання та утримання клієнтів.

Зменшення тертя, збільшення збуту

Netflix зобов’язаний своєю найбільшою популярністю серед сервісів потокового відео здебільшого готовністю надавати глядачам з усього світу користуватися доступу до власної фільмотеки упродовж перших 30 днів. Ці розумники збагнули, що після 30 днів ви вже продивитеся декілька серій різноманітних серіалів і не захочете переривати перегляд.

Водночас, якщо воронка продажів не спрацьовувала як треба, перший платіж треба було анульовувати, і це було не зручно. Оскільки людям не дуже подобається вводити реквізити та робити авансову оплату (адже це непроста робота, що потребує часу), працівники Netflix зробили все просто – вони приймали електронні платежі безпосередньо під час реєстрації на період безкоштовного перегляду, з подальшим автоматичним списанням коштів після закінчення 30 днів. Упродовж цього часу вони вивчали вподобання користувача відповідно до переглянутих фільмів/серіалів.

Дані про вподобання користувача, зібрані за місяць перегляду, дозволяли Netflix рекомендувати саме ті фільми та серіали, які обов’язково сподобаються такому глядачу. Оскільки глядачам потрібно було лише продовжувати насолоджуватися переглядом, вони рідко помічали списання коштів. Після досягнення домінуючої позиції на ринку керівництво Netflix вирішило й зовсім прибрати випробувальний період.

З огляду на нестабільність Netflix у рейтингах, можливо, випробувальний період скоро офіційно залишиться в минулому. Натомість ширяться чутки про запровадження дешевшої версії з рекламою, аби привернути до себе увагу глядачів “шкідливих” конкурентів, на кшталт Disney+ та HBO Max.

Хто відмовиться від подарунка?

Іншим засобом приваблення нових клієнтів є бездепозитні бонуси в онлайн казино. Через безкоштовні обертання онлайн казино намагаються звабити гравців грати саме в ньому, а, оскільки бонус активується, навіть, без поповнення рахунку, гравці думають: “А чому б і не спробувати?”

Казино хочуть, аби гравці відчули смак якоїсь гри чи всієї атмосфери казино, а безліч різноманітних продуктів та послуг, що пропонуються сьогодні, вимагають чималих зусиль для залучення та утримання клієнта. Віддані гравці постійно шукають нових розваг у мережі, тому варто очікувати на нові різновиди бонусів, аби утримати таких гравців у себе.

Кожний бал має значення

Зростання вартості життя та рівня інфляції в різних країнах – це справжні випробовування для бюджетів сімей, які вони давно вже не відчували, але власники супермаркетів винайшли спосіб утримання клієнтів. Спеціальні пропозиції та знижки вже давно стали нормою не тільки для супермаркетів, а і для будь-якої крамниці, тому крамниці почали думати над власною моделлю взаємин із клієнтами, яка б виокремлювалася з-поміж конкурентів.

У цій сфері лідером ринку стала програма лояльності крамниці Target: компанія почала пропонувати індивідуальні знижки, з огляду на звички споживачів, які система накопичувала впродовж тривалого періоду. Це викликало зростання популярності карт лояльності та систем балів крамниць, коли чим більше купує клієнт, тим більше балів він заробляє.

Сьогодні покупці можуть конвертувати зароблені бали в знижки в крамниці, безкоштовні продукти на касі чи, іноді, навіть товари та послуги від третіх осіб. Ідея полягає в тому, щоби перетворити щоденну дію (купівля одягу чи їжі) на таку дію, що дає змогу мати не тільки товари, а й здобути бажану винагороду. Крамниці краще залучають клієнтів, які і собі почуваються важливими та починають віддавати перевагу конкретній крамниці, незалежно від схожості її асортименту з конкурентами.

Малоймовірно, що найближчим часом такий різновид залучення клієнтів зникне, ба більше, упродовж наступного року крамниці використовуватимуть його частіше. З огляду на нестабільну глобальну ситуацію, можна з упевненістю стверджувати, що, задля збереження клієнтів, супермаркети докладатимуть максимальних зусиль у створення спеціальних пропозицій та програм лояльності.

Тепер, коли ви ознайомилися з поширеними методами утримання клієнтів, чи можете ви зізнатися в тому, що й самі “є жертвою” таких технологій?

Агентство Телевидения Новости