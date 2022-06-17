Відновлення газопостачання в небезпечних районах Харкова: в яких будинках ремонтні роботи неможливі

Євген Грачов, мешканець будинку по вул. Метробудівників

Газу немає. Його ж, напевно, вимкнули, коли горіла магістраль на Леся Сердюка. Отоді його мабуть й вимкнули.

Газогін на Північній Салтівці окупанти обстріляли наприкінці березня: пожежу було видно з різних районів міста. Прямим влучанням снаряду було зруйновано підземний газопровід середнього тиску діаметром 720 мм. Без газу тоді залишилися близько 34 тисяч споживачів. В деяких будинках газопостачання вже відновили, але не в квартирі Євгена – руйнації його помешкання занадто серйозні. Жити тут не просто неможливо, а й небезпечно. В будинок по вулиці Метробудівників, де він прожив 25 років, Євген приїхав забрати деякі речі.

Євген Грачов, мешканець будинку по вул. Метробудівників

Це було попадання в етаж або в кришу. Оце воно насипалось в кімнату, для житла непригодна квартира – всі несущі стіни потріскались.

Відновити газопостачання в цьому будинку можливо тільки в першому під’їзді, в інших ремонтні бригади не можуть працювати за технікою безпеки. До речі, до роботи фахівці Харківміськгазу беруться тільки після того, як ділянку обстежать сапери.

Андрій Семінахін, заступник головного інженера АТ «Харківміськгаз»

Працюємо ми після обстеження ДСНС . Розмінують. Багато ще нерозмінованих снарядів знаходять. Тому темпи наші повільні, так скажем.

Обстріли також ще ніхто не відміняв – на такі випадки у газовиків теж є інструкції.

Олександр Лобенко, майстер групи припинення та відновлення газопостачання АТ «Харківміськгаз»

Первое – мы должны спрятаться в более укрытое место – бомбоубежище или подъезд, что может предотвратить попадание. От этого никто не застрахован. В данный момент, если смотреть по этому дому, то мы можем или в полуподвальное помещение, или в подъезд.

Якщо ситуацiя дозволяє працювати спокійно, на обстеження кожного під’їзду газовики витрачають близько години.

Олександр Лобенко, майстер групи припинення та відновлення газопостачання АТ «Харківміськгаз»

Ликвидируем участки повреждений, завариваем, или участок трубы меняем, или латки. Сейчас мы участок трубы просмотрели, сварщики работу выполнили, накачали систему. Проверяем, если есть повреждения, мы обратно проверяем, выявляем по этому лежаку. И дальше идем каждый подъезд.

Ігор Поляков, зварювальник

Тут было отверстие от попадания осколков, мы его заварили. Пробило ее – вот рядом воронка. А пробило осколками, которые разлетелись по сторонам.

Андрій Семінахін, заступник головного інженера АТ «Харківміськгаз»

Відновили вже газопостачання на Північній Салтівці-1, наразі проводимо роботи по Салтівці-2, це ще 5 тисяч споживачів. Залишаються в роботі близько 20 тисяч споживачів природного газу. Завершили ми такі роботи в мікрорайонах Кулінічі, Сонячний, Горизонт, Жуковський, центральні райони міста.

За даними газовиків, на сьогодні в місті вже відновлено газопостачання приблизно ста тисячам споживачів.





Агентство Телевидения Новости