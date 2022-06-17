Правоохоронці оглянули наслідки ракетних ударів по Пісочину

Учора вночі російські окупанти випустили дві ракети по передмістю Харкова.

В результаті зазнало руйнувань приватне ремонтне підприємство, яке не має жодного відношення до військових об’єктів. В результаті нічних вибухів ніхто з громадян не постраждав.

Вибухами пошкоджено цегляний ангар, ударною хвилею – прилеглі приміщення. Одна з воронок снаряду сягає близько 5 метрів в глибину.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти здійснюють виїзди за усіма фактами обстрілів Харкова та населених пунктів області, проводять огляди місць подій, зібрають первинні матеріали та ретельно фіксують кожний злочин російських військових проти українського народу.

Агентство Телевидения Новости