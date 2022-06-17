Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ.

У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України, повідомляє Офіс Президента.

І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією».

Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.

Агентство Телевидения Новости