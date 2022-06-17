Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:32
Просмотров: 69

Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ.

Україна запроваджує візовий режим для громадян РФ.

У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України, повідомляє Офіс Президента.

І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення – Постанову «Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією».

Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян РФ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 