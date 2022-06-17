Покроково: як подати заявку на компенсацію втраченого через війну майна

За словами Кирила Тимошенка, власник зруйнованого житла може звернутися за відшкодуванням через додаток “Дія”. Також заявки можна подати через ЦНАП чи нотаріуса.

В Офісі Президента пояснили, як українцям подати заявку на компенсацію втраченого через війну майна. Про це повідомляють у Telegram-каналі заступника керівника ОП Кирила Тимошенка.

Алгоритм отримання компенсації за зруйноване житло:

Перший крок. Громадянин, чиє житло пошкоджене або зруйноване під час бойових дій, може звернутися за відшкодуванням збитків за допомогою програми або сайту “Дія”. Якщо доступу до порталу держпослуг нині немає, то заявку можна залишити через Центр надання адміністративних послуг чи нотаріуса. Важливо: заявку можна залишити незалежно від місця фактичного перебування. Це стосується як фізичних, так і юридичних осіб.Другий крок. Далі органи місцевого самоврядування утворюють спеціальні комісії для огляду зруйнованого будинку чи квартири. До складу такої комісії входять фахівці з вищою освітою у сфері “Будівництво та архітектура”, а також уповноважені представники власника або балансоутримувача об’єкта.

Третій крок. Після проведення перевірки комісія створює акт обстеження будинку/квартири. У разі значних пошкоджень органи місцевого самоврядування залучають експертів та складають звіт з технічного обстеження. Так, визначається, чи можна житло використати надалі.

Перед виїздом комісія обов’язково інформує власника про дату та час перевірки. На звільнених територіях більшості органів місцевого самоврядування комісії вже проводять огляди.

Протягом найближчого місяця у додатку “Дія” з’явиться можливість комісій створювати акти огляду.

Заява та укладання комісії про кожен окремий об’єкт вноситимуться до загального Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Важливо: якщо комісія вже сформувала акт про пошкоджене майно, це в жодному разі не відкидає необхідності подання заяви через “Дію” або ЦНАП. Оскільки саме ця заява буде підставою для компенсації. Однак якщо людина вже подала заяву в “Дії”, її не потрібно дублювати у ЦНАПі.

Агентство Телевидения Новости