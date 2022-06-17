Харків’ян, які ховаються в метро, просять мати при собі паспорт

Під час перебування на станціях Харківського метрополітену у якості укриття містян просять обов’язково мати при собі документи, що посвідчують особу.Як повідомили у метрополітені, для забезпечення безпеки усіх, хто тимчасово укривається на станціях метро, можливі перевірки наявності документів.

«Просимо вас із розумінням віднестися до вказаних заходів, адже від них залежить ваша особиста безпека!» – зазначили у метрополітені.

Агентство Телевидения Новости