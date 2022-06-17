Розгул мародерів на Північній Салтівці: двох затримали, ще по одному вже передали справу до суду

Під час фіксації злочинів країни-агресора на Північній Салтівці затримано двох мародерів

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру двом чоловікам 43 та 34 років за фактом замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України).

16 червня 2022 року прокурори проводили огляд постраждалих будинків на Північній Салтівці у м. Харкові. Під час проведення слідчих дій до правоохоронців підійшли очевидці, які побачили, що двоє чоловіків проникли на територію школи.

Чоловіки намагались викрасти гуманітарну допомогу, яка зберігалась у школі, та інше майно. Проте правоохоронці затримали мародерів в порядку ст. 208 КПК України та у подальшому повідомили їм про підозру. Крім того, перевіряється причетність чоловіків до інших крадіжок у вказаному районі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Крім того, Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова забезпечується проведення досудового розслідування у розумні строки. Прокурорами затверджено та направлено до Октябрського районного суду м. Полтави обвинувального акту щодо ще одного мародера..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 квітня 2022 року 38-річний чоловік проник до аптеки, яка знаходиться в Салтівському районі м. Харкова, та викрав звідти більше 30 найменувань лікарських засобів на суму понад 10 тис. грн. Однак далеко зловмиснику втекти не вдалось — біля аптеки його затримали співробітники поліції. Чоловіка судитимуть за фактом замаху на крадіжку в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 КК України).

Агентство Телевидения Новости