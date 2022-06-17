В Ізюмському районі ЗСУ змусили окупантів залишити селище Дмитрівка

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 17 червня. 114 доба війни.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює дистанційне мінування місцевості. Проводив повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Харківському напрямку противник намагається не допустити виходу підрозділів Сил оборони до державного кордону України та в тил російського угруповання військ, яке діє на Слов’янському напрямку.

З метою виявлення слабких місць в обороні наших військ в районах Дементіївки, Рубіжного та П’ятихаток ворог задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили і завдали втрат. Противник відійшов. Неподалік Кочубіївки окупанти намагалися вести розвідку боєм. Наші захисники не дали їм жодного шансу на успіх і ворог з втратами відступив.

Російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Циркуни, Верхній Салтів, Піщане, Руська Лозова та Криничне.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив.

Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

Підрозділи Сил оборони України змусили противника залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

Окупанти продовжують порушувати права та свободи громадян України на тимчасово захопленій території, знищувати та вивозити на територію російської федерації майно захоплених промислових підприємств, проводити заходи адміністративно-поліцейського режиму.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости