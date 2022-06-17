Волонтерку і парамедика Юлію Паєвську «Тайру» звільнили з полону – Зеленський

Україні вдалося звільнити відому волонтерку і парамедика Юлію Паєвську «Тайру», яка з березня перебувала у полоні окупантів.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього відеозвернення, пише hromadske.ua.

Коли саме Паєвську визволили з полону, президент не уточнив, але зазначив, що сьогодні вже можна повідомити про факт її звільнення. «Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрали всіх», – резюмував Зеленський.

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