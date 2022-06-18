Нічна ракетна атака на Харків

Росія вдарила по Харкову ракетами. По місту-мільйоннику було запущено щонайменше 6 ракет, підрахував “Обозреватель”

О 23:02 розпочалася повітряна тривога у Харкові та області. Вже за хвилину у Харкові пролунали вибухи.

Наразі відомо про вже 6 ракет, які летіли у напрямку другого за величиною міста України. Згодом з’явилися повідомлення про 7-му ракету. Її запустили з території Росії – з Бєлгородської області.

Ще одне відео опублікували в Telegram-каналі ХС Харків.

“Один із прильотів по Харкову. Пишуть, що у місті виникла пожежа після обстрілу”, – зазначили автори каналу.

Наразі руйнування та постраждалі уточнуюються

Агентство Телевидения Новости