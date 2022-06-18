ЗСУ ведуть шаховий контрнаступ на Харківщині — ISW

Українські війська, ймовірно, ведуть контрнаступ на північний захід від Ізюма, щоб відвернути російські війська від наступальних операцій на Слов’янськ і порушити російські лінії постачання. У цьому ЗСУ досягають певних успіхів.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Російські війська 17 червня без успіху намагалися просунутися на північ від Слов’янська та на південний схід від Ізюма. За даними Генштабу, росіянами не вдалося захопити Богородичне, окупанти відступили на раніше зайняті позиції. Також росіяни провели невдалі розвідувальні операції поблизу Краснопілля.

Водночас, як відзначили аналітики, українські війська продовжували контрнаступ на південний захід від Ізюма і витіснили російські війська з Дмитрівки.

В ISW зауважили, що 17 червня російські війська брали участь у зіткненнях на північ та північний схід від Харкова, щоб відтіснити українські війська від держкордону. У Міноборони України заявили, що росіяни перегруповують війська та проводять повітряну розвідку в населених пунктах у радіусі 40 км на північний схід від Харкова, готуючись до відновлення наступальних дій.

Українські та російські джерела все частіше повідомляють про можливість контрнаступу українців на Ізюм із південно-східних околиць Харкова, відзначають аналітики. За даними Генштабу, російські війська захищають тилові позиції, щоб зупинити будь-яке просування українців до Ізюма з боку Харкова. А проросійський Telegram-канал «Рибар» повідомляв, що українські війська активно намагаються порушити російські наземні лінії зв’язку до Ізюма.

Ці українські операції, на думку аналітиків ISW, ймовірно, мають на меті відвернути російські сили від наступальних операцій на Слов’янськ і порушити російські лінії постачання.

Агентство Телевидения Новости