Українцям підвищать пенсії ще чотири рази: інфографіка

Перерахунок пенсій на кінець 2022 року відбудеться ще чотири рази.

Про це свідчить план щодо підвищення Пенсійного фонду України.

Так, 1 липня та 1 грудня зроблять перерахунок пенсії у зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 червня він становитиме 2027 гривень, а з 1 грудня – 2093 гривні. Це означає, що зростуть мінімальна та максимальна пенсії, а також доплати та надбавки, які обчислюються із розміру прожиткового мінімуму.

З 1 жовтня буде збільшено із 6500 гривень до 67000 гривень розмір мінімальної зарплати. Це означає, що розмір пенсії за віком для непрацюючих осіб віком від 65 років, які виконали вимоги щодо стажу, також збільшиться.Також з 1 жовтня особам віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну виплату у розмірі 300 гривень, але тільки для тих, чиї пенсії не перевищують 10 340,35 гривень. При цьому для тих, кому 70 років виповниться після 1 жовтня, компенсація призначатиметься з дати досягнення цього віку.

Також пенсіонерам старшим 70 років, які отримують пенсії відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також тим, хто має 35 років стажу для чоловіків та 30 років стажу для жінок, мінімальна пенсія складе 3000 гривень.

Якщо в зазначених осіб страховий стаж становить менше зазначеної кількості років, то розмір пенсійної виплати визначається пропорційно до страхового стажу, виходячи з розміру 3000 гривень.

З 1 грудня особам до 70 років, страховий стаж яких становить не менше 35 років у чоловіків та не менше 30 років у жінок, які отримують пенсію відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” на рівні 2500 гривень.Особам, страховий стаж яких становить менше 35 років у чоловіків та менше 30 років у жінок, мінімальний розмір пенсійної виплати встановлюється пропорційно до наявного страхового стажу виходячи з розміру 2500 гривень.

Агентство Телевидения Новости