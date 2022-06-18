Через обстріли в Харкові горіли квартири на трьох поверхах багатоповерхівки

Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 18 червня 2022 року

Загалом за добу з 17 по 18 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж – 12, у тому числі пожеж спричинених обстрілами – 6, пожеж з інших причин – 6, також 2 – для надання допомоги населенню, 2 – проведення аварійно-рятувальних робіт, 5 – надання допомоги житлово комунальним господарствам, 1 – інші виїзди.

Найбільша кількість пожеж, спричинених ворожими обстрілами, трапилась у Харківському районі області. Там в різний час доби виникли 3 такі пожежі. По одному подібному загорянню виникло в Лозівському, Богодухівському районах області та в Київському районі міста Харкова. В результаті цих пожеж постраждали житлові будинки та господарчі споруди.

Одна з пожеж, спричинених обстрілами, сталася увечері 17 червня в житловому 16-ти поверховому будинку в Київському районі міста. Горіли балкони на 11-му, 12-му та 13-му поверхах будинку на площі 10 кв. метрів. Для ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу. Силами ДСНС вогонь вдалось ліквідувати за дві години. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на інші квартири будинку. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Аварійно-рятувальні роботи проводились на зруйнованому рашистами об’єктах у Київському та Богодухівському районах. Загалом було залучено 5 одиниць техніки та 23 чоловік особового складу.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 80 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости