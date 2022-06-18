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У Британії вважають, що Евробачення-2023 повинно все ж такі пройти в Україні

У Британії вважають, що Евробачення-2023 повинно все ж такі пройти в Україні

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сподівається, що Євробачення у наступному році можна буде провести в Україні.

Про це повідомляють Економічні новини з посиланням на Sky News.

На даний момент організатори пісенного конкурсу розглядають Велику Британію як можливу приймаючу сторону Євробачення-2023 у зв’язку з війною росії проти України. Зазначається, що цей крок стане порушенням традиції проведення заходу наступного року переможцем.

Джонсон після візиту в Україну заявив, що Київ здавався «набагато більш жвавим», ніж був.

«Я щойно був у Києві. Не скажу, що він зовсім вже спритний, дзижчий і тріщачий, але куди-куди живіший. Люди стали набагато впевненішими. Люди на вулицях їдять у кафе та ресторанах так, як не було навіть кілька тижнів тому», — заявив прем’єр Великобританії.

Агентство Телевидения Новости

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