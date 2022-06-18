Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:33
Просмотров: 148

Ворог використовує над Харковом теплові пастки

Ворог використовує над Харковом теплові пастки

Російські військові вдень 18 червня обстріляли Харків. За попередньою інформацією, під удар потрапила промислова зона міста.

Вибух пролунав близько 13:00. Водночас в місті оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, ракета впала в Індустріальному районі Харкова. У цьому ж районі сапери ДСНС знайшли залишки так званої теплової пастки, повідомляє кореспондент Суспільного.

“Ми виявили обманну ціль з ракети “Іскандер”, маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі”, — розповів старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

Обманну ціль, що пробила асфальт, першими помітили перехожі — сприйняли її за снаряд, що не розірвався.

“Він не настільки вибуховий, але температура горіння велика і, якщо бути поблизу, можна отримати великі опіки”, — сказав Педченко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 