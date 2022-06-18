Ворог використовує над Харковом теплові пастки

Російські військові вдень 18 червня обстріляли Харків. За попередньою інформацією, під удар потрапила промислова зона міста.

Вибух пролунав близько 13:00. Водночас в місті оголосили повітряну тривогу. За попередніми даними, ракета впала в Індустріальному районі Харкова. У цьому ж районі сапери ДСНС знайшли залишки так званої теплової пастки, повідомляє кореспондент Суспільного.

“Ми виявили обманну ціль з ракети “Іскандер”, маркування її 9П899, тобто вона залишає після себе хибний тепловий слід, на який реагує ППО. Тоді ППО саму ракету не збиває, а збиває саме ці цілі”, — розповів старший сапер групи піротехнічних робіт Антон Педченко.

Обманну ціль, що пробила асфальт, першими помітили перехожі — сприйняли її за снаряд, що не розірвався.

“Він не настільки вибуховий, але температура горіння велика і, якщо бути поблизу, можна отримати великі опіки”, — сказав Педченко.

Агентство Телевидения Новости