Новий ажіотажний продукт та загальний рост цін на продукти. Коментарі економістів.

З початку війни найбільше подорожчали хліб, м’ясо та овочі. Найближчим часом вартість споживчого кошика може зрости на 30%.

Про це пише Finance.ua.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін вважає, що продукти подорожчають на 30%.

За оцінками Нацбанку України, цього року буде інфляція 20%. Власне, споживчий кошик українців зросте трохи більше — приблизно на рівні 30% зростання, — сказав експерт.

Вже сьогодні ціни зросли серйозно. Овочі та борщовий набір — приблизно на 50%, хліб подорожчав на 20% з початку цього року. Якщо подивитися на інші продукти – м’ясо та молоко – там зростання на рівні 15—18%.

Також Пендзін зазначив, що голод Україні не загрожує, але доведеться відмовитись від певних продуктів. Вже влітку очікується збільшення цін на цукор.

Після солі, соди та уксусу він вже став новим продуктом, на якій спостеригається стійкій ажіотаж.

Ціна на цукор знову пішла вгору. На початку минулого тижня ціни на цей продукт за короткий термін виросли на 2 гривні. Однак, ціна у 28,70 грн за кілограм трималась не довго, пише Главком.

Свіжі фото з прилавків магазинів свідчать про те, що свіжа вартість цукру – 29,90 грн.

Минулого тижня ціна на цукор була 28,70 грн. за кілограм.

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