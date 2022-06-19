Швидша: в Україні запрацює нова система оповіщення про загрози обстрілів

Україні тестують нову систему оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв’язку “Київстар”, Vodafone та lifecell.

Нова система працюватиме завдяки технології Cell Broadcast, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, Cell Broadcast має “значні переваги” над смс-інформуванням: швидше отримання сповіщень, гнучкість у виборі локацій для інформування, наявність звукового сигналу, якщо звук на смартфоні вимкнений.

“Повідомлення надходитимуть абонентам мобільних операторів, які перебувають у радіусі дії обраних базових станцій мобільного зв’язку. Тобто ДСНС може відправляти інформацію жителям конкретного населеного пункту, області або по всій Україні, в залежності від ситуації”, – додали в міністерстві.

З 15 червня відбуваються розсилки лише тестових повідомлень у Полтавській та Вінницькій областях для перевірки роботи системи. Це тестовий етап. Зміст тестового повідомлення: “ДСНС України. Тестування системи інформування населення.

“Воно не пов’язане із виникненням реальної надзвичайної ситуації і не вимагає дій зі сторони громадян”, – зауважили в МВС.

Приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно смартфони, які вироблені з 2019 року та мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5.

Як переконатися у тому, що такі сповіщення надходитимуть

Спочатку перевірте, чи активна ваша sim-карта, та чи є мережа мобільного оператора. Якщо увімкнено режим “У літаку” – вимкніть його. Зверніть увагу на версію операційної системи. Для Android це має бути версія 11 або вище, а для iOS – від версії 14.5. Якщо можете, то оновіть версію операційної системи. У майбутньому перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення, обіцяють розширити.

Рекомендується перевірити, що отримання сповіщень увімкнено у налаштуваннях смартфона. В залежності від виробника, налаштування отримання екстрених оповіщень можуть бути у розділі “Сповіщення” (Samsung, iPhone, OnePlus), “Звук та вібрація” (Huawei), “Безпека та паролі” (Xiaomi).

Як керувати отриманням сповіщень у телефоні

Деякі з них можна вмикати та вимикати. В залежності від виробника пристрою, налаштування можуть бути у розділі “Сповіщення” (Samsung, iPhone, OnePlus), “Звук та вібрація” (Huawei), “Безпека та паролі” (Xiaomi). Вони можуть називатися “Екстрені оповістки” для iPhone, “Надзвичайні загрози” та “Серйозні загрози” для телефонів з оперативної системи Android.

Агентство Телевидения Новости