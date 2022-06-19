Скільки триватиме війна в Україні, прогноз НАТО

Не дивлячись на ймовірно довгу тривалість війни, НАТО не повинне ослаблювати підтримку України, заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в інтерв’ю, повідомляє видання Bild.

«Ми маємо бути готові до того, що вона (війна – ред.) може тривати роками. Ми не повинні послаблювати підтримку України, навіть якщо витрати високі – не лише на військову допомогу, а й через зростаючі ціни на енергоносії та продовольство. Водночас, це не йде ні в яке порівняння з тією ціною, яку доводиться платити українцям, які щодня віддають безліч життів. І якщо Путін зробить із цієї війни висновок, що він може просто продовжувати, як після війни в Грузії у 2008 році та анексії Криму у 2014 році, то ми заплатимо набагато вищу ціну», – розповів Столтенберг.

Він також заявив, що в разі отримання Києвом сучаснішої зброї зростає ймовірність того, що «Україна зможе знову витіснити путінські війська з Донбасу».

«НАТО продовжуватиме підтримувати Україну в її самообороні, проте не стане стороною конфлікту. Ми допомагаємо Києву, але не посилатимемо своїх солдатів в Україну», – вкотре зазначив Столтенберг.

Він також додав, що НАТО посилило оборону, довівши число військових під командуванням НАТО до 40 000.

«Ми забезпечуємо безпеку території Альянсу на суші, на морі та в повітрі. Це – чіткий сигнал москві, щоб вона не мала непорозуміння щодо нашої готовності до оборони», – резюмував Столтенберг.

Якщо росія застосує проти Європи ядерну зброю, то країнам НАТО знадобляться засоби відповідного ураження та політична воля, щоб запровадити ядерне стримування, заявив командувач військово-повітряних сил Федеративної Республіки Німеччини (Люфтваффе) генерал Інго Герхарц.

Агентство Телевидения Новости