Генетичний банк рослин на Харківщині вдалося врятувати

Про це повідомив провідний науковий співробітник інституту Сергій Авраменко на своєму YouTube-каналі.

Він зазначив, що постраждав лише селекційний центр, у якому зберігалась частина колекції ярих культур, що призначалась для висіву навесні.

Також науковець додав, що бомбардування було знищено частину секційних лабораторій.

«Знищена не вся колекція насіння, а частина», — пояснив Авраменко.

Також він зазначив, що науковці за кілька днів до вторгнення встигли зробити дублікати колекції.

Агентство Телевидения Новости