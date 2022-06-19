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Генетичний банк рослин на Харківщині вдалося врятувати
Про це повідомив провідний науковий співробітник інституту Сергій Авраменко на своєму YouTube-каналі.
Він зазначив, що постраждав лише селекційний центр, у якому зберігалась частина колекції ярих культур, що призначалась для висіву навесні.
Також науковець додав, що бомбардування було знищено частину секційних лабораторій.
«Знищена не вся колекція насіння, а частина», — пояснив Авраменко.
Також він зазначив, що науковці за кілька днів до вторгнення встигли зробити дублікати колекції.