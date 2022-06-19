Доба на Харківщині: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворог завдав два удари по інфраструктурі Індустріального району Харкова, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Як бачимо, окупанти продовжують тероризувати мирне населення міста постійними обстрілами вже майже за «графіком». Тому зобов’язані не втрачати пильність, реагуйте на сигнали тривоги та дотримуйтеся коментантської години!»

На Ізюмщині ворог завдав удару по підприємству з нафтопереробки. Масштабну пожежу досі ліквідовують. Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок обстрілів Андріївки та Донця, що в Ізюмському районі, загинув 73-річний чоловік, 4 цивільних отримали поранення. 1 поранений в Чугуєві. Протягом доби також зазнавали обстрілів Дергачівська, Золочівська громади.

На лінії зіткнення тривають бойові дії. В районі населеного пункту Рубіжне, що на північному сході від Харкова, ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Окупанти провели дистанційне мінування селища Черкаські Тишки.

На Ізюмщині ворог готує нові спроби наступу в напрямку Слов’янська. ЗСУ тримають оборону та завдають окупантам відчутних втрат.

Агентство Телевидения Новости