Цвинтар трамваїв: чи залишилися на території Салтівського депо цілі вагони

Знеструмлені трамваї, які не встигли заїхати на територію Салтівського депо під обстрілами. Черги з вагонів утворилися на проспекті Тракторобудівників та на вулиці Героїв праці. Сталося це приблизно за 3-4 дні вiд початку вторгнення росії, коли снаряд влучив в трансформаторну підстанцію й вимкнулась напруга. Кілька днів трамваї ще їздили своїми маршрутами, згадує директор депо. Й пасажири були.

Владислав Приймак, директор КП «Салтівське трамвайне депо»

Прийшли на роботу 25 лютого ті, хто сказав: ми будемо працювати за будь-яких умов. І завдяки цьому колективу трамваї їздили до тих пір, поки змогли. Спочатку хвилювався, спочатку навіть рахував прильоти. А десь на 2 тижні збився з рахунку, бо їх було вже стільки, що порахувати неможливо. Частково їх вже не видно – заросли травою, але основну масу видно. Майже з першого дня територія підприємства зазнавала ушкоджень різними видами снарядів. Це були і мінометні, і артилерійські обстріли, авіаційні бомби, Гради. В кількісному вираженні ми розуміємо, скільки трамваїв постраждало. В грошовому поки що не маємо змоги порахувати. На сьогоднішній день трамваїв вцілілих залишилось близько половини.

По деяким вагонам відразу видно, що пасажирів вони вже не возитимуть. Інші стоять майже цілі, але щоб сказати, чи будуть вони їздити, треба вивезти їх в безпечне місце та обстежити. Зробити це поки що складно – контактна мережа знищена, рейки теж частково зруйновані. Так само зберігається й загроза обстрілів – щотижня фіксують удари по території підприємства.

Владислав Приймак, директор КП «Салтівське трамвайне депо»

Це міномет, ми вже їх розрізняємо по характеру ушкоджень. Прямісєнько в дах трамвая. Розірвана вщент покрівля, розірван метал, відновленню не підлягає. Треба його зрізати та новий робити. Це вибиті вікна, пару попадань уламків в бокову частину. Але щоб сказати, чи поїде він і скільки потрібно часу – треба його оглядати більш детально. З вигляду – наче все добре. Той трамвай – він має пряме попадання в кабіну, там знаходиться пульт управління трамваєм. Він, на мій погляд, відновленню не підлягає. Такий трамвай, швидше за все, металобрухт.

Пошкоджені також адміністративна будівля та цех з обслуговування і ремонту трамваїв.

Вікторія Кондрат’єва, маляр КП «Салтівське трамвайне депо»

Ми слідкували за трамваями, які були після аварій, пошарпані, побиті. Малювали, красили, щоб вони їздили, були у виді нормальному.

Владислав Приймак, директор КП «Салтівське трамвайне депо»

Це, до речі, було одне з найбільших депо в Європі. За моєю спиною ми бачимо влучання від ракети. Ті спеціалісти, які оглядали уламки, сказали, що ця ракета була випущена з якогось корабля. Майже всі, що тут знаходяться, мають ушкодження від уламків. Впала покрівля. Ті на які впала покрівля – відновленню не підлягають.

У деяких вагонів навіть є власні імена. Й кожен трамвай зі свого депо, каже Вікторія, вона може впізнати на вулиці.

Вікторія Кондрат’єва, маляр КП «Салтівське трамвайне депо»

Якщо їду – знаю, що це наш трамвай, а цей я ремонтувала, а цей малювала, а цей тільки випустили. Ось Сніжок, снігова машина. Пофарбували в січні. Тільки всі знаки намалювали. В січні. Навіть ще не встигли з цієї сторони ковш домалювати, полоски.

За попередньою оцінкою, 60 трамваїв повнiстю знищено, 60 частково пошкоджено, вцілілих лише близько двох десяткiв.





Агентство Телевидения Новости