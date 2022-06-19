21 факт зберігання наркотиків виявили харківські патрульні за добу

За минулу добу харківські патрульні виявили 21 особу з, ймовірно, наркотичними речовинами, повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

«Кожного дня, охороняючи громадський порядок в місті, поліцейські виявляють правопорушення, пов’язані зі зберіганням або розповсюдженням наркотиків. Під час поверхневих перевірок підозрілих громадян патрульні виявили речовини рослинного та синтетичного походження».

В патрульній поліції нагадують, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів передбачена кримінальна відповідальність та просять громадян, які стали свідками правопорушень, телефонувати на лінію 102.

Агентство Телевидения Новости