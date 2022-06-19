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Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі

Верховна Рада заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі

Сьогодні, 19 червня, Верховна Рада України прийняла закон, відповідно до якого відтепер трансляція російської музики в українських медіа та громадському просторі заборонена. Про це повідомляє ТСН.

«За» проголосувало 303 народних депутати. Окрім того, парламент також заборонив імпорт та  книг з Росії, Білорусі та окупованих територій. Про це у офіційному Telegram-каналі повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Желєзняк.

«Парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції (#7459) з РФ, тимчасово окупованих нею територій України та з Білорусі. «За» – 306», – розповів Железняк.

Агентство Телевидения Новости

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