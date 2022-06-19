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В Україні змінять тривалість начального року в школах: подробиці

В Україні змінять тривалість начального року в школах: подробиці

Як зазначають, зокрема була змінена вимога щодо тривалості начального року, пише РБК-Україна.

Тепер же ця зміна скасована рішенням Верховної ради від 19 червня 2022 року.

Відтепер вимогу щодо тривалості навчального року в 175 днів повернули.

Інші зміни в організації освітнього процесу на час дії воєнного стану лишилися.

Так, проект Закону №7325 Про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану від 28.04.2022 передбачає:

Скасування норми тривалості навчального року 175 навчальних днів (повернули 19 червня 2022).Скасування вимог до кількості учнів у класі (не менше 5, не більше 24 для початкової освіти і не більше 30 для базової та профільної середньої освіти).Під час війни трудовий договір із керівником закладу загальної середньої освіти може бути продовжений без проведення конкурсу – не більше ніж на шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Тобто діти та підлітки мають сісти за парти з нового навчального року 2022/2023. Проте мова йде лише про ті регіони, де цьому дозволятиме безпекова ситуація. У Харкові розгляд питання про офлайн навчання також вдклали до вересня.

Агентство Телевидения Новости

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