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На Харківщині знищенно командний пункт ворога

На Харківщині знищенно командний пункт ворога

Внаслідок артилерійського удару ЗС України в Харківській області було знищено пункт управління 20 загальновійськової армії (В/ч 89425, Воронеж) Західного військового округу, повідомив військовий кореспондент Роман ЦимбалюкЗа наявною інформацією, весь особовий склад, який перебував на пункті управління загинув (більше 40 осіб), у тому числі: військовослужбовці вищої командної ланки 20 загальновійськової армії; чергова зміна 533 командно-розвідувального центру (в/ч 32801, Воронеж) ГРУ ГШ.

Як уточнив радник керівника ОП Віктор Андрусів, це був не командний пункт, командно-розвідувальний центр. Туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб.По втратах даних точних немає. Як правило, в таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника.

Агентство Телевидения Новости

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