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Під Ізюмом загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин

Під Ізюмом загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин

У боях із російськими окупантами на Ізюмському напрямку загинув командир батальйону “Карпатська Січ” Олег Куцин з позивним “Кум”. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Куцин був засновником та багаторічним керівником “Легіону Свободи”, а також командував 49-м окремим стрілецьким батальйоном ЗСУ “Карпатська Січ”.

“Його знали як справжнього воїна, поважали як командувача і хорошу людину з незламним характером”, – написав Марцінків.

Лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок уточнив, що Куцин загинув на Ізюмському напрямку.

Куцин воював із Росією з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення його батальйон захищав Київ, тримав позиції в Ірпені, Романівці, Стоянці та на Броварському напрямку. Після деокупації Київської області підрозділ перемістили на Ізюмський напрямок.

Агентство Телевидения Новости

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