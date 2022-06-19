Рашисту поновили наступ на Харків

Російські окупанти поновили спроби наступу на Харків, ситуація там складна. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, російські війська намагаються наблизитися до Харкова, щоб знову спробувати його зробити “прифронтовим містом”.

Раніше радник глав Офісу президента Олексій Арестович заявив, що окупанти не зможуть захопити Харків, але обстріл продовжиться.

Існує абсолютно реальна загроза для Харкова. Там у Білгородській області на кордоні зібрано таку пристойну збірну солянку російську – десь штук 5-7 БТГ», – пояснив він.

Агентство Телевидения Новости