Терехов вирішив не їхати за кордон, а мера Чернігова не випустили

Міський голова Харкова Ігор Терехов не поїде до Мадриду, де планував взяти участь у форумі, присвяченому повоєнному відновленню Харкова. Про це він повідомим на офіційному телеграм-каналі:

Останні кілька днів були у Харкові дуже неспокійними. Я вирішив – у цій ситуації не їхати у заплановану поїздку до Мадриду. Мені необхідно бути з вами, бути в місті для більш ефективної координації з військовими з оборони Харкова та забезпечення максимальної життєдіяльності міста та роботи наших комунальних підприємств.

Вас же, дорогі харків’яни, прошу берегти себе. Менше перебувати поза домом або укриттями. Не забувайте, що війна йде, і ворог не лише посилив обстріли, а й наголошує на дезінформації харків’ян. Тому прошу вас вірити не тому, що незрозумілі люди вивішують у вас на під’їздах чи розповідають у чергах, а користуватись офіційною інформацією.

А ось мера ЧерніговаПетра Атрошенка на кордоні не пустили до Польщі, куди він прямував на підписання угоди про партнерство та допомогу.

Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуку,.

“Чітко пов’язую такі дії з політичними ігрищами посадових осіб, які шкодять Чернігову та дискредитують Президента”, – додав Антрошенко.

“Сьогодні я не зміг потрапити у польський Ряшів для підписання угоди про партнерство. Я прямував туди у складі делегації з чотирьох осіб. Крім угоди про партнерство в мене був запланований виступ на сесії. Але мені не дозволили перетнути кордон на митному пропускному пункті “Краковець”. Начебто документи були не в порядку. Зауважу: питання по документах виникли лише стосовно мене, хоча на руках у мене був повний пакет документів, що дозволяють перетинати кордон у службових цілях. Як і у кожного з членів нашої делегації. … Те, що відбулося, я пов’язую з політичною атакою на мене з боку одного зі співробітників Офісу Президента. Через це мені вже намагалися заборонити відрядження в Давос”, – додав мер Чернігова.

Агентство Телевидения Новости