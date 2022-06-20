На Харківщині російський снаряд влучив у водойму, де купалися двоє дітей

Це сталося в Ізюмському районі. 19 червня у водойму, де купалися двоє дітей 13 та 14 років, потрапив снаряд, який здетонував. Підлітки отрмали поранення. Харківщина на другому місці у сумній статистиці кількості постраждалих дітей.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, понад 909 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. Станом на ранок 20 червня офіційне число загиблих дітей за добу не змінилося – 323. Зросла кількість поранених- 586.

Загалом, за час повномасштабної війни найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 302, Харківській – 173, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 54, Херсонській – 52, Миколаївській – 48, Запорізькій – 30, Сумській – 17.

ЦІ цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

Агентство Телевидения Новости