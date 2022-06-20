Масштабні пожежі в Ізюмському районі та Золочівськой ОТГ.Причина -обстріли

За добу з 19 по 20 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 18 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 10, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 2, пожеж з інших причин — 8, також 2 — для надання допомоги населенню, 6 — інші виїзди.Рятувальники продовжили гасіння пожежі, спричиненої ворожим обстрілом в Ізюмському районі області 18 червня.

Ще одну пожежу, пов’язану з військовими діями, загасили у селі Баранівка Золочівської ОТГ. Там горіла господарча споруда та сінник на площі 20 кв.м.Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби ліквідовано 35 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости