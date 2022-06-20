Ранок у Харкові почався із ракетних ударів.

Протягом минулої доби у Харкові ворог бив по околицях міста та по Холодногірському району. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення – ранок у місті також почався із ударів, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубовю. Й додав:

Звертаюся до харків’ян: не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях!

У м. Люботин ворог завдав ракетного удару по закладу освіти. Попередньо, постраждалих немає. В Богодухівському районі обстріляне с. Баранівка, пошкоджено приватний будинок. Обстрілів зазнала Мала Данилівка.

У Балаклії 2 людей поранені, в с. Іванівка, Ізюмського району, – 3, в тому числі діти 13 та 14 років. Обстрілів зазнав Чугуїв – 1 постраждалий. У Первомайському, Лозівського району, поранена дитина 13 років. У Шевченковому, Куп’янського району, також 1 постраждалий.

У Ізюмському районі досі триває ліквідація пожежі на нафтопереробному підприємстві, яке зазнало удару російських окупантів 18 червня.

▪️У с. Циркуни, Харківського району, місцевий чоловік 74 років підірвався на російській міні. Госпіталізований з пораненнями.

Вкотре закликаю усіх бути обачними – ворог підступно дистанційно мінує великі території далеко від лінії фронту. Не перебувайте без нагальної потреби в полях, на узбіччях доріг, не відвідуйте лісосмуги!

▪️На лінії зіткнення у Харківській області ворог переважно сконцентрований на обороні. Наші захисники надійно тримають свої позиції.

Неодноразово говорив, що ворог не полишає планів щодо Харкова, але ЗСУ готові до будь-якого сценарію з боку окупантів!

Агентство Телевидения Новости