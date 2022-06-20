Чотири складові. Джонсон у The Times виклав план порятунку України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав колонку для The Times, в якій пояснює, що Заходу слід робити тепер, коли війна Путіна входить у нову фазу.

БОРИС ДЖОНСОН

ЯК ВІДВЕРНЕМОСЯ ВІД ГЕРОЇЧНОЇ УКРАЇНИ — НАМ НЕ ЖИТИ В БЕЗПЕЦІ

Уявіть собі бодай на мить, що грандіозні мрії Владіміра Путіна здійснилися. Що він анексує всі землі України, на які вже зайшли російські війська. Що ніхто й пальцем не поворухне, коли він приєднає загарбані території з переляканим населенням до великої Росії.

Чи повернеться мир? Чи стане наш світ знову безпечним? Чи будете в безпеці ви?

Усі ми насправді знаємо відповідь. Такий ганебний сценарій став би перемогою агресії в Європі — найбільшою з часів Другої світової війни. Ми ж розуміємо: на розчленуванні України Путін не заспокоївся б. Не далі як минулого тижня він порівняв себе з Петром І і заявив, нібито Росія має споконвічне право «повертати» всі території, де колись мешкали «слов’яни» — от вам і виправдання для загарбання величезних просторів Європи, зокрема і країн-союзників НАТО.

А далі всі диктатори в різних куточках світу теж вирішили б: а що як і їм спробувати силою домогтися втілення власних амбіцій? Після цього жодна нація не почувалася б у безпеці.

Хіба є хоч якась людина в хоч якійсь країні, яка такого хоче? І от на четвертий місяць після вторгнення Путіна в Україну йпочатку найбільшої після 1945 року війни Велика Британія і союзники об’єдналися у твердому, як криця рішенні: ніколи недопустити цього ганебного сценарію.

Агентство Телевидения Новости