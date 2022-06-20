Окупанти розбомбили приватні будинки у Чугуївськом районі, поранені троє дітей

У Харківській області внаслідок вибуху снаряда поранення дістало троє дітей. Про це поінформувала у Facebook пресслужба обласної поліції 20 червня.

19 червня окупанти обстріляли місто Чугуїв та села Баранівка, Іванівка та Коробочкине Харківської області.

“Вночі ворог випустив ракети по Харкову та населених пунктах передмістя. У результаті пошкоджено приватні будинки місцевих жителів, господарські споруди та гаражі, приміщення навчального закладу в місті Люботині. У селі Іванівка внаслідок вибуху снаряда поранення отримали троє дітей”, – ідеться в повідомленні.

На блок постах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 2000 транспортних засобів для виявлення правопорушень та недопущення потрапляння на територію області заборонених предметів. Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 11 осіб для перевірки їх можливої причетності до співпраці з російськими окупантами.

Агентство Телевидения Новости